Un padre quitó la vida a sus hijos y dejó dos mujeres gravemente heridas en Louisiana

Una tragedia estremeció a Louisiana durante la madrugada de este domingo, cuando un hombre asesinó a ocho niños, siete de ellos sus propios hijos, en distintas viviendas de la ciudad de Shreveport.

Según informó la Policía local, las víctimas tenían entre 1 y 12 años. El atacante fue identificado como Shamar Elkins.

Además de los menores asesinados, dos mujeres adultas resultaron gravemente heridas, entre ellas la madre de los niños, que sufrió lesiones de extrema gravedad.

La otra mujer permanece internada con heridas que ponen en riesgo su vida.

Una escena “horrífica”

La Policía respondió a llamados por disparos poco después de las 6 de la mañana en la comunidad de Cedar Grove, en Shreveport.

Los agentes encontraron víctimas en dos viviendas ubicadas sobre West 79th Street y en una tercera casa situada en Harrison Street.

“Esta es una escena muy grande con varios niños fallecidos presentes”, declaró el cabo Chris Bordelon.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, describió lo ocurrido como una “escena horrífica”.

“Sacude a toda la ciudad. Nos afecta a todos”, expresó.

Intentaron escapar

De acuerdo con la representante estatal Tammy Phelps, algunos de los niños intentaron huir por la puerta trasera mientras ocurría el ataque.

Tras cometer los asesinatos, Shamar Elkins robó un vehículo y escapó, pero murió luego de una persecución policial hacia una parroquia vecina.

Ahora, la Policía Estatal de Louisiana investiga el tiroteo en el que participaron agentes.

Las autoridades creen que el hecho tuvo un origen doméstico, aunque todavía intentan determinar con precisión qué desencadenó el ataque.

En lo que va del año, ya se registraron al menos 114 tiroteos masivos en Estados Unidos, según datos del Gun Violence Archive.

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