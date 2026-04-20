Tragedia sangrienta en el set de 'Sin senos sí hay paraíso': revelan la identidad de los fallecidos

La jornada de grabación de la serie 'Sin senos sí hay paraíso' terminó en una tragedia sin precedentes en el barrio Los Laches de Bogotá, Colombia. Un hombre armado con un puñal irrumpió en la zona de la avenida Circunvalar para agredir de forma letal a varios miembros del equipo técnico.

El reporte oficial de las autoridades metropolitanas confirmó el fallecimiento de tres personas en el sitio, incluyendo al responsable de iniciar la agresión. Un cuarto integrante de la producción se encuentra actualmente en estado crítico y bajo observación médica permanente en el Hospital San Ignacio.

Identidad de las víctimas y antecedentes

Medios locales confirmaron que los profesionales que perdieron la vida durante este hecho violento fueron Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo. Ambos trabajadores desempeñaban labores logísticas y técnicas fundamentales para el desarrollo de la exitosa producción internacional que se filmaba en la capital.

El victimario fue identificado como José Cubillos García, un joven de 23 años que falleció durante la confrontación generada tras el primer ataque. Este sujeto ya contaba con reportes de peligrosidad tras haber intentado agredir a personal de seguridad en un centro médico local días antes del suceso.

Un ataque irracional y luto en el elenco

Informaciones recabadas por testigos sugieren que el conflicto inició cuando el agresor se acercó al equipo para solicitar un cigarrillo y recibió una respuesta negativa. Ante el rechazo, el hombre reaccionó violentamente contra la primera víctima y posteriormente contra quien intentó detener la agresión para auxiliar a su compañero.

Reconocidas actrices de la producción han manifestado su profundo dolor a través de plataformas digitales mediante la publicación de mensajes y fotografías en honor a sus colegas. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen a cuatro personas capturadas para determinar su grado de implicación en este lamentable acontecimiento.

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