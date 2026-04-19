“Gobernaremos para todos los chuquisaqueños”: Luis Ayllón se pronuncia tras conocer los resultados del balotaje

Con el 97,5% de las actas computadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Ayllón, del frente Gente Nueva, se consolida como el virtual Gobernador de Chuquisaca al alcanzar un 53,23% de los votos. Esta ventaja de casi siete puntos porcentuales sobre Franz García, de Alianza Patria Unidos, marca una tendencia que el candidato califica como irreversible.

En sus primeras declaraciones tras conocerse los datos del escrutinio, Ayllón enfatizó su deseo de reconstruir la influencia del departamento en el escenario nacional.

"Vamos a devolver el liderazgo a Chuquisaca; ténganlo por seguro que en cinco años vamos a hacer historia para que el departamento retome ese peso político y económico", afirmó la autoridad electa en conferencia de prensa.

El plan de gobierno de Gente Nueva contempla una estrecha colaboración con las 29 municipalidades de la región, buscando superar las barreras ideológicas en favor del desarrollo local. Ayllón aseguró que su compromiso es total: "Lo voy a hacer por toda la gente que ha depositado su confianza en mi persona, también por quienes no lo han hecho, voy a demostrar que con trabajo el chuquisaqueño también tiene el derecho a estar en la Gobernación".

Desafíos económicos y agenda institucional

La nueva administración deberá enfrentar de inmediato la negociación del Pacto Fiscal y la estabilización de los recursos económicos destinados a obras de infraestructura que se encuentran actualmente en curso, según lo que indicó. Sobre este punto, el Gobernador electo subrayó la importancia de coordinar con el Gobierno central para asegurar que la asignación de fondos sea eficiente y transparente para beneficio de la población.

La victoria de Ayllón, de acuerdo a lo que indica, se sustenta en una diferencia superior a los 17.000 votos, lo que refuerza su legitimidad democrática para iniciar un mandato que promete ser de puertas abiertas. "La gente ahora va a tener un Gobernador que va a cumplir sus compromisos; siempre voy a servir a mi pueblo", concluyó Ayllón al agradecer el apoyo recibido durante esta intensa jornada electoral.

Mira la programación en Red Uno Play