Luis Ayllón lidera la elección a la Gobernación de Chuquisaca con 53,23% de votos preliminares

Con el 97,5% de actas computadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el candidato Luis Ayllón lidera la elección a la Gobernación de Chuquisaca con el 53,23% de los votos, según datos preliminares difundidos la noche de este domingo 19 de abril.

Luis Ayllón y su acompañante a la vicegobernación se perfilan como los virtuales ganadores en esta contienda electoral, aunque los resultados aún no son definitivos y podrían modificarse conforme avance el cómputo oficial.

En la segunda posición se ubica Franz García con el 46,77%, en una contienda que se mantiene en desarrollo y cuyos resultados aún podrían variar en las próximas horas.

Una jornada clave para las regiones

Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Oruro y Beni fueron los departamentos que eligieron en esta jornada de balotaje a sus nuevas autoridades departamentales.

De acuerdo con datos oficiales, un total de 3.437.951 electores estuvieron habilitados para emitir su voto: en Santa Cruz, 2.038.004 personas; en Chuquisaca, 370.517; en Tarija, 381.657; en Beni, 288.397; y en Oruro, 359.376.

La segunda vuelta se llevó a cabo en aquellos departamentos donde, en la votación del pasado 22 de marzo, ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos válidos o alcanzar al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto al segundo lugar.

El TSE continuará actualizando los resultados oficiales a medida que avance el conteo de actas, en una jornada que mantiene la atención de la población y de los actores políticos del país.

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