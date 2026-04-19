TED Chuquisaca recibe maletas electorales por balotaje a la Gobernación

El centro de logística del TED Chuquisaca ha comenzado la recepción oficial de las maletas electorales tras el histórico segundo balotaje departamental que enfrenta a Luis Ayllón y Franz García. La jornada marca un hito democrático donde los ciudadanos eligen a su máxima autoridad bajo el protocolo de seguridad y vigilancia técnica correspondientes.

Katherin Retamoso, vocera del TED, informó que la primera maleta arribó a las 13:48 de la tarde y ya se encuentra bajo custodia junto a material proveniente de otros cuatro recintos electorales. Según detalló, una vez que la maleta ingresa al centro departamental de logística, se recibe el sobre de seguridad donde se encuentra el documento más importante, que es el acta electoral, y se procede al escaneo para que el pleno pueda hacer la evaluación.

El Tribunal Electoral Departamental tiene la tarea de procesar 1.758 maletas que integran la voluntad popular de los 485 recintos distribuidos en todo el territorio chuquisaqueño.

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