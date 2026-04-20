Tras consolidarse los resultados del balotaje que otorgan una victoria contundente a María René Soruco, el líder de la agrupación Camino Democrático para el Cambio (CDC), Mario Cossío, se pronunció ante la ciudadanía destacando el valor simbólico y político de este triunfo. Para el exgobernador, este resultado representa no solo un respaldo a una propuesta renovada, sino un reencuentro de Tarija con su historia política.

Un hito histórico para el departamento

Cossío subrayó que su organización política vuelve a marcar un precedente en la autonomía departamental. "Camino Democrático al Cambio fue la organización que tuvo el primer gobernador electo de la historia y ahora es la agrupación que tiene la primera gobernadora de la historia del departamento", afirmó con orgullo.

El líder político enfatizó que Soruco representa la "mejor expresión de la renovación" y que su elección es una respuesta directa al compromiso con la sociedad civil, asegurando que la nueva autoridad está plenamente a la altura del desafío que implica dirigir Tarija.

Victoria frente a la inhabilitación y el sistema

En su discurso, Cossío recordó las dificultades que atravesó la candidatura durante la campaña electoral, calificándola como una batalla desigual contra estructuras partidarias tradicionales.

Sobre los obstáculos: "Venimos después de una inhabilitación injusta a la cual supimos responder claramente. Venimos de combatir con toda una estructura partidaria; se juntaron todos prácticamente".

El respaldo social: Destacó que más de 400 organizaciones sociales, incluyendo jóvenes, adultos mayores, transportistas y trabajadores de salud, fueron el pilar fundamental para vencer lo que denominó como una "superestructura política".

El equipo de gestión y el futuro de Tarija

Mario Cossío aseguró que tanto María René Soruco como Gonzalo Ávila (vicegobernador electo) cuentan con el respaldo total de la estructura de CDC, que incluye asambleístas, alcaldes y concejales.

"Estaremos a su lado acompañando lo que deberá ser una devolución de compromiso con la gente a través de un trabajo fecundo de obras y de atención a los problemas apremiantes de nuestro pueblo", señaló el líder de CDC.

Finalmente, Cossío agradeció al pueblo tarijeño por "entregarnos su voluntad y su confianza otra vez", cerrando su intervención con una felicitación directa a la gobernadora electa por haber enfrentado el desafío con capacidad y energía.

Mira la programación en Red Uno Play