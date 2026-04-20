Balotaje 2026: El OEP habilita portal oficial para el cómputo de votos en cinco departamentos

Tras una jornada electoral marcada por la participación ciudadana en cinco departamentos del país, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) puso en marcha el sistema oficial para el seguimiento de los resultados de la segunda vuelta para las gobernaciones.

Desde las 20:00 horas de este domingo, la población boliviana tiene acceso directo al portal de cómputo oficial, donde se cargarán las actas a medida que sean verificadas y aprobadas por los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

¿Dónde seguir los resultados?

El enlace habilitado para el control ciudadano y la transparencia del proceso es:

👉 https://computo.oep.org.bo/

En este sitio web, los electores de Santa Cruz, Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija podrán consultar de manera detallada:

El porcentaje de actas computadas por departamento.

La votación obtenida por cada organización política en competencia.

El desglose de votos válidos, blancos y nulos.

Diferencia entre Cómputo y Resultados Preliminares

Es importante que la población distinga los dos sistemas que el OEP ha puesto a disposición:

Cómputo Oficial (computo.oep.org.bo): Es el registro legal y definitivo. Se alimenta de las actas físicas que llegan a los centros de cómputo departamentales. Su avance suele ser más pausado pero es el único que posee validez jurídica. SIREPRE (sirepre.oep.org.bo): Sistema de resultados preliminares que ofrece una tendencia estadística rápida a partir de las 21:00, pero que no reemplaza al cómputo oficial.

Restricciones y cierre de jornada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el Auto de Buen Gobierno permanece vigente, prohibiendo el consumo de bebidas alcohólicas y las reuniones masivas hasta concluir las restricciones establecidas por norma. Se prevé que el cómputo final en los departamentos más grandes pueda extenderse hasta el miércoles, aunque la tendencia en regiones con menor padrón electoral podría conocerse con mayor celeridad durante las próximas horas.

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