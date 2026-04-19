"Hay que defender el voto": Velasco insta a los cruceños a vigilar el proceso

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, participó la mañana de este domingo en una misa en la catedral, para luego continuar con su agenda electoral en el marco del balotaje.

En contacto con medios, Velasco afirmó que acudirá a emitir su voto acompañado de su familia en el Coliseo Jhon Pictor Blanco. “Estamos tranquilos, estamos contentos, estamos con la familia. Lo más importante es que los cruceños asistan a votar”, expresó.

El candidato también señaló que, tras sufragar, acompañará a otros postulantes de su agrupación, entre ellos a su candidata a vicegobernadora, Paola Aguirre, en distintos puntos del departamento.

Consultado sobre declaraciones políticas de otros actores en plena jornada electoral, Velasco evitó referirse al tema. “Estamos en la iglesia, estamos en un día de elecciones, la verdad que no voy a emitir una comunicación sobre eso”, sostuvo.

Respecto al desarrollo del proceso electoral, expresó confianza, aunque pidió a la ciudadanía y a sus delegados resguardar el voto. “Hay confianza, pero igual tenemos que defender nuestro voto. Contamos con 9.000 delegados en todas las mesas del departamento”, indicó.

Finalmente, informó que aguardará los resultados primero en familia y luego en una oficina de campaña junto a su equipo, desde donde hará seguimiento al cómputo oficial.

La jornada electoral en Santa Cruz se desarrolla en medio de expectativas por los resultados y con llamados de distintos actores políticos a una participación activa y vigilante de la ciudadanía.

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