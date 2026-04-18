¿Eres jurado electoral? Estas son las sanciones por incumplir tu función en el balotaje

En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a través del Tribunal Electoral Departamental del Beni, informó sobre las sanciones aplicables a los ciudadanos designados como jurados electorales que incumplan sus responsabilidades.

Según la normativa vigente, los jurados que no asistan a cumplir su función en la mesa de sufragio deberán pagar una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir, aproximadamente 1650 bolivianos.

Asimismo, aquellos jurados que se ausenten temporalmente de la mesa sin autorización del presidente de mesa serán sancionados con una multa del 30% del salario mínimo, equivalente a 990 bolivianos.

Por otro lado, también se establecen sanciones para funcionarios de entidades financieras que no exijan el certificado de sufragio en los casos determinados por ley dentro de los 90 días posteriores a la votación. En estos casos, la multa asciende al 20% del salario mínimo nacional, equivalente a 660 bolivianos.

Las autoridades electorales recalcaron que ser jurado electoral es un deber ciudadano fundamental, clave para garantizar la transparencia y legalidad de los procesos democráticos en el país.

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