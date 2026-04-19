35 personas retenidas por circular sin permiso durante jornada electoral en Santa Cruz

Un total de 35 personas fueron retenidas por la Policía por incumplir las restricciones de circulación establecidas durante la jornada electoral en el departamento de Santa Cruz. La medida forma parte de los operativos de control desplegados para garantizar el desarrollo normal de la votación.

Según el informe policial, quienes circulaban sin autorización fueron conducidos a dependencias del organismo de Tránsito, donde permanecen retenidos hasta la finalización de la jornada democrática. Además, deberán realizar el pago de una multa de 660 bolivianos a la cuenta del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) antes de recuperar su libertad.

“Las personas que se encuentran circulando sin autorización deben ser conducidas al organismo policial de tránsito. En el lugar serán retenidas hasta que concluya esta fiesta democrática y tendrán que hacer un pago a la cuenta del OEP”, informó el comandante departamental de la Policía, David Gómez.

La autoridad también señaló que, además de las personas retenidas, se procedió al decomiso de vehículos que no contaban con autorización para circular durante el auto de buen gobierno.

Pese a estos casos, el comandante destacó que la jornada se desarrolla con normalidad en todo el departamento, incluyendo las provincias. “No existen problemas; hasta el momento todo se desarrolla con tranquilidad. Estamos trabajando para que la fiesta democrática se lleve de la mejor manera”, afirmó.

Para este operativo, la Policía movilizó a 5.000 efectivos, quienes permanecen acuartelados y desplegados en distintos puntos estratégicos con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones del Órgano Electoral y resguardar la seguridad ciudadana.

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