Atraco a delivery: Intentaron dispararle, falló el arma y lo apuñalaron

Un violento hecho de inseguridad se registró en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, donde un trabajador de delivery fue víctima de un asalto planificado tras ser contactado mediante una cuenta falsa.

El afectado, identificado como Alfredo Vásquez, relató el momento en que fue interceptado por los agresores.

“Yo fui siguiendo el recorrido por la zona del mercado Santa Cruz, llegué donde indicaba el GPS y ahí me interceptaron. Salieron dos del monte con arma de fuego, uno de ellos me quería estrangular”, contó la víctima.

Según su testimonio, los delincuentes intentaron dispararle, pero el arma no habría funcionado, por lo que posteriormente lo apuñalaron en el abdomen para consumar el robo.

Los antisociales, presuntamente de nacionalidad colombiana y venezolana, le sustrajeron su motocicleta, dinero en efectivo y su teléfono celular antes de darse a la fuga.

“Con arma de fuego y con cuchilla me atacaron. Me robaron todo y se llevaron mi moto”, añadió Vásquez.

La víctima también aseguró que los implicados no habrían actuado solos y que ese mismo día se reportaron otros robos de motocicletas en la zona. “Eran varias motos las que robaron ese día, unas tres o cuatro”, señaló.

Gracias a la intervención de vecinos, uno de los presuntos delincuentes, de nacionalidad venezolana, fue retenido en el lugar y posteriormente entregado a la Policía, donde ya fue cautelado. El segundo implicado logró escapar y continúa prófugo.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero del segundo sospechoso y determinar la participación de otros posibles implicados en la serie de robos.

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