Refuerzan controles por auto de buen gobierno rumbo al balotaje

Autoridades municipales y policiales activaron operativos de control en los cinco departamentos del país que irán al balotaje, para garantizar el cumplimiento del auto de buen gobierno.

En Santa Cruz de la Sierra, personal de la gendarmería municipal ejecutó controles en la zona de la terminal bimodal, específicamente en el tercer anillo, donde se detectó el funcionamiento irregular de locales que expendían bebidas alcohólicas. Como resultado, varios establecimientos fueron clausurados tras evidenciarse incumplimientos a la normativa vigente.

“Se está procediendo a dejar un acta de clausura por desacato a la disposición. Se realizó el despeje del lugar y se colocará el precinto correspondiente”, informó un funcionario municipal, quien además confirmó que las sanciones alcanzan multas de hasta 2.000 UFV.

Los operativos continuarán en zonas como la Villa Primero de Mayo y el Plan 3000, donde se presume que algunos locales aún operan con normalidad pese a las restricciones.

En Tarija, la Policía desplegó aproximadamente 1.600 efectivos que permanecerán en las calles durante toda la jornada electoral. Las autoridades exhortaron a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas y los desplazamientos innecesarios, advirtiendo que los controles serán permanentes.

Asimismo, se informó que se realizó el resguardo y traslado de las maletas electorales, reforzando la seguridad del proceso.

Por su parte, en Oruro, se evidenció movimiento comercial en mercados y centros de abasto durante las últimas horas previas a la jornada electoral. Comerciantes extendieron sus horarios de atención hasta la noche, aprovechando la afluencia de ciudadanos que realizaban compras de último momento.

El auto de buen gobierno en este departamento rige desde las cero horas del viernes hasta el mediodía del lunes, con el objetivo de garantizar un ambiente de tranquilidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones vigentes, recordando que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y otras medidas legales.

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