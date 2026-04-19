“El Beni necesita un gobierno serio y responsable”, afirmó Jesús Tito Egüez tras su victoria

El gobernador electo del Beni, Jesús Tito Egüez, afirmó este domingo que los resultados de la segunda vuelta reflejan la decisión del pueblo beniano sobre quiénes administrarán el departamento durante los próximos cinco años.

“Con estos resultados de la segunda vuelta, el pueblo beniano decidió quiénes van a administrar los próximos cinco años este departamento”, sostuvo.

Egüez remarcó que el Beni necesita “un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que responda a las necesidades de la gente, de las comunidades y de los pueblos”.

También destacó que existe “un gran equipo detrás” para encarar la nueva gestión y aseguró que uno de los principales respaldos será la coordinación con el Gobierno nacional.

“Tenemos lo más importante, que es un gran aliado estratégico, que es el Gobierno nacional”, señaló.

El gobernador electo aseguró que trabajará por “un Beni productivo, sostenible y regulado” y afirmó que se siente optimista por la posibilidad de impulsar una “reconfiguración estructural” del departamento.

“Con gente trabajadora, con gente honesta, gente de mucho ñeque como somos los benianos, nos sentimos más que optimistas para poder llegar a la reconfiguración estructural de este departamento”, expresó.

Promesa de un gabinete meritocrático

Jesús Tito Egüez indicó que el siguiente paso será iniciar el proceso de transición y luego conformar un gabinete de secretarios que brinde confianza a la población.

Según explicó, las personas que ocupen esos cargos deberán ser elegidas por mérito, responsabilidad y capacidad de gestión.

“Tienen que ser personas meritocráticamente responsables y que puedan responder a esta gran expectativa que ha tenido el pueblo beniano”, afirmó.

Egüez sostuvo además que el departamento atraviesa una etapa de abandono y reiteró que su gestión buscará responder a las principales demandas de la población.

Infraestructura y apoyo nacional

El gobernador electo aseguró que uno de los principales ejes de su plan será gestionar inversión para infraestructura caminera.

Para ello, dijo que trabajará de manera coordinada con diputados, senadores, el Gobierno nacional y organismos de cooperación internacional.

“Trabajaremos incansablemente para que la cooperación internacional y el Gobierno nacional también puedan entender que el Beni necesita inversión en infraestructura caminera”, concluyó.

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