Las 10 palabras que más usan los mentirosos, según la inteligencia artificial

Desde “honestamente” hasta “créeme”, la inteligencia artificial detectó patrones de lenguaje que suelen repetirse cuando una persona intenta ocultar la verdad o reforzar un relato poco convincente.
19/04/2026 18:25
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El ser humano siempre sintió fascinación por descubrir qué piensan los demás y por encontrar señales que permitan detectar una mentira. Personajes como Professor X o Martian Manhunter fueron creados justamente con ese poder: leer la mente y saber cuándo alguien no decía la verdad.
Hoy, aunque la tecnología todavía no puede meterse dentro de la cabeza de las personas, herramientas como ChatGPT sí son capaces de detectar ciertos patrones de comportamiento y lenguaje que suelen repetirse en quienes mienten.
Las 10 palabras que más usan los mentirosos
Según el análisis de la inteligencia artificial, estas expresiones aparecen con frecuencia en discursos poco creíbles o exageradamente defensivos:
Las claves para detectar una mentira
Desde ChatGPT aclaran que detectar una mentira no es una ciencia exacta y que ninguna palabra, por sí sola, confirma que alguien está engañando. Sin embargo, sí existen ciertos comportamientos que pueden servir como señales de alerta.
Una de las técnicas más útiles es establecer una “línea base”. Es decir, observar cómo actúa una persona cuando está tranquila y diciendo la verdad, para luego detectar cambios en su tono de voz, sus gestos o su manera de responder.
También pueden aparecer contradicciones entre lo que dice y lo que muestra el cuerpo. Por ejemplo, afirmar algo mientras niega con la cabeza, evitar la mirada o hacer movimientos nerviosos.
Otro indicador frecuente son las pausas largas o las respuestas demasiado elaboradas. Muchas veces, quien miente necesita más tiempo para construir un relato coherente.
Además, brindar detalles innecesarios, cambiar repentinamente el tono de voz o repetir una pregunta antes de responder son señales que también pueden llamar la atención.
Aun así, los especialistas remarcan que estos indicios no siempre significan que una persona está mintiendo. El miedo, los nervios o la incomodidad también pueden generar comportamientos similares.
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