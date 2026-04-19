Las 10 palabras que más usan los mentirosos, según la inteligencia artificial

El ser humano siempre sintió fascinación por descubrir qué piensan los demás y por encontrar señales que permitan detectar una mentira. Personajes como Professor X o Martian Manhunter fueron creados justamente con ese poder: leer la mente y saber cuándo alguien no decía la verdad.

Hoy, aunque la tecnología todavía no puede meterse dentro de la cabeza de las personas, herramientas como ChatGPT sí son capaces de detectar ciertos patrones de comportamiento y lenguaje que suelen repetirse en quienes mienten.

Las 10 palabras que más usan los mentirosos

Según el análisis de la inteligencia artificial, estas expresiones aparecen con frecuencia en discursos poco creíbles o exageradamente defensivos:

“Honestamente” : muchas personas la usan para reforzar una supuesta sinceridad, aunque a veces genera el efecto contrario.

: muchas personas la usan para reforzar una supuesta sinceridad, aunque a veces genera el efecto contrario. “Para serte sincero” : funciona como una advertencia previa que intenta darle más peso a lo que viene después.

: funciona como una advertencia previa que intenta darle más peso a lo que viene después. “Nunca” : las palabras absolutas suelen utilizarse para cerrar cualquier espacio de duda.

: las palabras absolutas suelen utilizarse para cerrar cualquier espacio de duda. “Siempre” : ocurre lo mismo que con “nunca”, ya que exagera o generaliza situaciones.

: ocurre lo mismo que con “nunca”, ya que exagera o generaliza situaciones. “Créeme” : puede ser una forma de intentar compensar una falta de credibilidad.

: puede ser una forma de intentar compensar una falta de credibilidad. “Eso no tiene sentido” : se usa para desviar una acusación sin responder directamente.

: se usa para desviar una acusación sin responder directamente. “No recuerdo” : repetida varias veces, puede ser una forma de evitar una respuesta incómoda.

: repetida varias veces, puede ser una forma de evitar una respuesta incómoda. “Básicamente” : suele aparecer cuando alguien intenta resumir demasiado un relato y esquivar detalles.

: suele aparecer cuando alguien intenta resumir demasiado un relato y esquivar detalles. “De hecho” : en algunos contextos se utiliza para darle una apariencia de certeza a algo que no necesariamente la tiene.

: en algunos contextos se utiliza para darle una apariencia de certeza a algo que no necesariamente la tiene. “¿Por qué haría eso?”: esta pregunta retórica busca correr el foco de los hechos y llevar la conversación hacia otro lado.

Las claves para detectar una mentira

Desde ChatGPT aclaran que detectar una mentira no es una ciencia exacta y que ninguna palabra, por sí sola, confirma que alguien está engañando. Sin embargo, sí existen ciertos comportamientos que pueden servir como señales de alerta.

Una de las técnicas más útiles es establecer una “línea base”. Es decir, observar cómo actúa una persona cuando está tranquila y diciendo la verdad, para luego detectar cambios en su tono de voz, sus gestos o su manera de responder.

También pueden aparecer contradicciones entre lo que dice y lo que muestra el cuerpo. Por ejemplo, afirmar algo mientras niega con la cabeza, evitar la mirada o hacer movimientos nerviosos.

Otro indicador frecuente son las pausas largas o las respuestas demasiado elaboradas. Muchas veces, quien miente necesita más tiempo para construir un relato coherente.

Además, brindar detalles innecesarios, cambiar repentinamente el tono de voz o repetir una pregunta antes de responder son señales que también pueden llamar la atención.

Aun así, los especialistas remarcan que estos indicios no siempre significan que una persona está mintiendo. El miedo, los nervios o la incomodidad también pueden generar comportamientos similares.

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