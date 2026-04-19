Un tierno video se volvió viral en redes sociales luego de que un joven mostrara cómo transportaba a su pequeño perrito en una bolsita de su pantalón.

En las imágenes se observa al lomito asomando tranquilamente desde el bolsillo, mientras acompaña a su dueño a todas partes.

La escena rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios llenos de humor y ternura.

“Es el mejor accesorio”, escribió un usuario.

“A todos lados con un perrito, por si hace falta”, comentó otra persona entre risas.

La creatividad del joven y la tranquilidad de la mascota hicieron que el clip se compartiera masivamente.

Para muchos, se trató de una de esas escenas simples que demuestran que los perros siempre encuentran la manera de robarse toda la atención.

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