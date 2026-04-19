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Estas son las multas para quienes no votaron o faltaron como jurados

El Tribunal Electoral Departamental recordó que no asistir a votar o faltar como jurado electoral sin justificación implica sanciones económicas.

Silvia Sanchez

19/04/2026 16:59

Estas son las multas para quienes no votaron o faltaron como jurados. Foto APG.
Bolivia

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Las personas que no acudieron a votar en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales deberán pagar una multa económica si no presentan una justificación válida.

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz recordó que la sanción para quienes incumplieron con su deber electoral equivale al 20% del salario mínimo nacional.

Actualmente, esa multa ronda los Bs 660.

La normativa también contempla sanciones más severas para las juradas y jurados electorales que no asistieron a sus mesas o abandonaron sus funciones sin causa justificada.

En esos casos, la multa asciende al 50% del salario mínimo nacional, es decir, aproximadamente Bs 1.650.

Las autoridades recordaron que estas medidas buscan garantizar la participación ciudadana y el correcto desarrollo de la jornada electoral.

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