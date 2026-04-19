Horror en EE.UU.: ocho niños murieron en una masacre familiar en Luisiana

Una tragedia estremeció este domingo a la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, donde un hombre asesinó a ocho niños en una serie de tiroteos registrados en distintas viviendas.

Las víctimas tenían entre 1 y 14 años. Además, otras dos personas adultas resultaron heridas de bala y permanecen internadas. Las autoridades señalaron que una de ellas recibió un disparo en la cabeza.

Según informó la Policía, el ataque ocurrió entre las 05:00 y 06:00 de la mañana y se extendió por al menos tres viviendas y varios puntos de la ciudad. Todo comenzó como un episodio de violencia doméstica.

El sospechoso, cuya identidad aún no fue revelada, escapó luego de los disparos, robó un vehículo y protagonizó una persecución policial que terminó en la vecina ciudad de Bossier, donde murió tras ser baleado por agentes.

La Policía indicó que algunas de las víctimas eran familiares del atacante y que actuó solo. También confirmó que no se busca a otros sospechosos.

“Esta es una escena extensa como ninguna que la mayoría haya visto jamás”, declaró el portavoz policial Chris Bordelon, mientras que el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó lo ocurrido como “quizá la peor tragedia” que ha vivido la ciudad.

La investigación continúa y las autoridades evitaron difundir los nombres de las víctimas y del atacante hasta informar a todas las familias afectadas.

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