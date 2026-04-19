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Filtran imágenes y descubren que un monje compraba cerveza todos los días

Las imágenes de seguridad revelaron que el religioso compraba cerveza a diario desde hacía casi un año en una tienda cercana al monasterio.

Silvia Sanchez

19/04/2026 15:38

Filtran imágenes y descubren que un monje compraba cerveza a diario. Imagen captura.
Mundo

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Un monje budista fue expulsado de un monasterio en Tailandia luego de que se descubriera que compraba cerveza todos los días, incumpliendo una de las normas más estrictas del clero budista.

Según se conoció, el religioso acudía desde hacía casi un año a una tienda cercana para adquirir alcohol de manera habitual.

Al principio, el comerciante pensó que las bebidas eran para trabajadores del templo o personas ajenas al monasterio, por lo que no sospechó nada extraño.

Sin embargo, la situación salió a la luz después de que se filtraran imágenes de cámaras de seguridad que mostraban al monje comprando cerveza de forma reiterada.

Tras conocerse el caso, las autoridades religiosas realizaron verificaciones dentro del monasterio y confirmaron que los demás monjes no tenían alcohol en la sangre ni estaban vinculados al hecho.

En el budismo, el consumo de alcohol está estrictamente prohibido para los monjes, por lo que la conducta del religioso fue considerada una falta grave.

El caso generó revuelo en redes sociales y abrió un debate sobre el cumplimiento de las normas dentro de las comunidades religiosas.

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