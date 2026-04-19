Terribles imágenes: Un piloto perdió el control y provocó una tragedia en el Rally Sudamericano

Un grave accidente sacudió este domingo al Rally Sudamericano disputado en Mina Clavero, Argentina, y terminó con una víctima fatal entre el público.

El piloto paraguayo Didier Arias, acompañado por su copiloto Héctor Núñez, perdió el control de su Volkswagen Polo Rally en una curva del tramo Giulio Cesare.

El vehículo dio varios vuelcos, salió del camino y terminó impactando contra una zona donde se encontraban espectadores observando la competencia.

Pese a la violencia del accidente, tanto Arias como Núñez resultaron ilesos.

Sin embargo, tres personas del público fueron alcanzadas por el vehículo.

La víctima fatal fue un joven de 25 años oriundo de Córdoba Capital, quien falleció horas después en el Hospital Luis María Bellodi.

Además, una mujer de 40 años y su hija menor de edad también resultaron heridas, aunque se encuentran fuera de peligro.

La tragedia generó conmoción entre los asistentes y reavivó el debate sobre las medidas de seguridad para el público en este tipo de competencias.

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