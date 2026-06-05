Mundial: Noruega impacta al mundo con una foto oficial inspirada en los vikingos

A pocos días de su debut en el Mundial 2026, la selección de Noruega causó furor en las redes sociales al compartir una impactante fotografía oficial en la que sus jugadores aparecen caracterizados como vikingos. La imagen, que rápidamente se volvió viral, llamó la atención de miles de aficionados por su originalidad y por el fuerte vínculo con la identidad histórica del país.

Lejos de tratarse de una creación realizada con inteligencia artificial, los futbolistas posaron con vestimentas inspiradas en los antiguos guerreros escandinavos. La publicación generó numerosos comentarios de admiración y orgullo entre los seguidores, quienes destacaron la creatividad de la iniciativa.

La elección de la temática no fue casual. Los vikingos tuvieron su origen en Escandinavia, especialmente en los territorios que hoy conforman Noruega, Suecia y Dinamarca. Entre los siglos VIII y XI se convirtieron en navegantes, exploradores, comerciantes y guerreros temidos en gran parte de Europa gracias a sus expediciones marítimas y su avanzada tecnología naval.

Estos pueblos llegaron a establecer asentamientos en lugares tan distantes como Islandia, Groenlandia y las Islas Británicas, además de protagonizar viajes que los llevaron hasta América del Norte siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón. Su legado sigue presente en la cultura, las tradiciones y la identidad de los países nórdicos.

La fotografía también tuvo como protagonista a la máxima figura del equipo, Erling Haaland, delantero del Manchester City y una de las principales estrellas que tendrá el torneo. Noruega buscará trasladar ese espíritu combativo al campo de juego cuando enfrente el desafío mundialista.

El combinado noruego comparte grupo con Francia, Senegal e Irak, en una de las zonas que promete captar la atención de los aficionados durante la Copa del Mundo.

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