Con Miguelito en acción, Santos triunfó ante U. Central por la Sudamericana (1-4)

El futbolista boliviano Miguel Ángel Terceros, conocido como Miguelito, fue titular en la victoria de Santos por 4-1 ante Universidad Central de Venezuela, por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El mediocampista nacional comenzó el partido en el once inicial del equipo brasileño y fue reemplazado a los 76 minutos, cuando ingresó Moisés en su lugar.

Santos dio un golpe de autoridad

El equipo brasileño encaminó la llave con una amplia victoria fuera de casa. Los goles de Santos fueron anotados por Gabriel Bontempo, a los 34 minutos; Gabriel Menino, a los 56; Thaciano, a los 66; y Rony, a los 83. Para Universidad Central descontó Maicol Ruiz, a los 86 minutos.

Con este resultado, el club paulista quedó bien perfilado para la revancha y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

Miguelito gana protagonismo en Santos

La presencia de Terceros en el onceno titular confirma que el boliviano sigue ganando espacio en el equipo brasileño. En partidos anteriores de la Copa Sudamericana, el jugador ya había sido destacado por su rendimiento y por su participación ofensiva con la camiseta del “Peixe”.

En mayo, el técnico Cuca había elogiado su desempeño tras una victoria ante Deportivo Cuenca y destacó que Miguelito venía sumando minutos y confianza dentro del plantel.

El boliviano ya había marcado en la Sudamericana

Terceros ya había tenido protagonismo en esta edición del torneo, luego de marcar su primer gol oficial con Santos en la victoria 3-0 ante Deportivo Cuenca, según reportó Unitel.

Aunque esta vez no convirtió, su presencia como titular vuelve a ponerlo en la agenda del fútbol boliviano, especialmente por tratarse de un partido internacional decisivo.

La llave sigue abierta

Santos tendrá la ventaja para el partido de vuelta, mientras Universidad Central deberá buscar una remontada complicada tras recibir cuatro goles en casa.

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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