¿Desde qué hora volverán a circular los vehículos tras el balotaje?

La jornada electoral de este domingo se desarrolla bajo estrictas restricciones en los cinco departamentos donde se realiza la segunda vuelta para elegir gobernadores.

Una de las principales medidas es la prohibición total de circulación de vehículos motorizados, tanto públicos como privados, durante todo el día.

Según el Auto de Buen Gobierno, ningún vehículo puede circular desde las 00:00 hasta las 24:00 de este domingo 19 de abril, salvo aquellos que cuenten con autorización expresa del Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales o pertenezcan a instituciones de emergencia y seguridad.

Esto significa que recién desde las 00:00 de este lunes 20 de abril la circulación volverá a la normalidad en Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro.

La normativa también establece otras restricciones durante la jornada, como la prohibición de portar armas de fuego, realizar reuniones públicas, trasladar electores de un recinto a otro o llevar adelante espectáculos y concentraciones.

Además, los viajes interdepartamentales, interprovinciales e intermunicipales permanecen suspendidos durante este domingo, con excepción del personal autorizado y los vuelos internacionales.

En cuanto a la “ley seca”, la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas continuará vigente hasta las 12:00 del lunes 20 de abril.

Las autoridades recordaron que incumplir estas disposiciones puede derivar en multas económicas, arrestos de hasta ocho horas y retención de vehículos.

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