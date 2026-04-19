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¡Atención! Este es el horario en que se conocerán los primeros resultados de la votación

El presidente del TSE aseguró que el sistema respondió bien en las pruebas y pidió a la población seguir de cerca la difusión de resultados. 

Red Uno de Bolivia

19/04/2026 14:44

¡Atención! Este es el horario en qué se conocerán los primeros resultados de la votación. Foto APG.
Bolivia

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La expectativa crece en los cinco departamentos que este domingo fueron a segunda vuelta. El Tribunal Supremo Electoral anticipó que los primeros datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) podrían comenzar a difundirse desde las 18:30.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que las pruebas realizadas al sistema fueron positivas y que eso permitirá presentar resultados mucho más temprano que en las elecciones del pasado 22 de marzo.

En aquella jornada, los primeros datos comenzaron a conocerse después de las 21:00. Sin embargo, para esta elección se espera que la información preliminar esté disponible incluso antes de las 20:00.

La autoridad indicó que el Sirepre respondió “muy bien” en los simulacros y destacó que el objetivo es acercarse lo más posible a un porcentaje alto de actas procesadas.

Ávila recordó que en las elecciones anteriores el sistema llegó a reflejar hasta un 98% de los datos preliminares, por lo que ahora se espera un comportamiento similar o incluso mejor.

Mientras tanto, el cómputo oficial comenzó a las 18:00 y el TSE prevé que los resultados definitivos puedan conocerse, como máximo, hasta la mañana del miércoles.

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