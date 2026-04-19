Insólita escena en México: pasajeros bajaron a empujar un Metrobús en medio de la ciudad

Una escena tan insólita como solidaria se volvió viral en Ciudad de México, luego de que varios usuarios del transporte público se unieran para empujar una unidad del Metrobús que había quedado varada.

En las imágenes se observa cómo alrededor de una docena de personas se coloca en la parte frontal del vehículo y comienza a hacer fuerza para moverlo.

Mientras los pasajeros empujaban, el conductor maniobraba para intentar regresar la unidad a su carril.

La escena sorprendió a quienes transitaban por la zona y rápidamente se viralizó en redes sociales por la reacción de los usuarios, que no dudaron en colaborar para destrabar la situación.

Entre risas, gritos y esfuerzo conjunto, el grupo logró desplazar el Metrobús algunos metros, protagonizando una postal poco habitual en plena capital mexicana.

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