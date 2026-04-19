Cierran las mesas y arranca el conteo para definir gobernadores en cinco departamentos

Concluida la jornada electoral de este domingo, las mesas de sufragio comenzaron a cerrar de manera progresiva en los cinco departamentos donde se realizó la segunda vuelta para elegir gobernadores.

Desde las 16:00, los jurados electorales iniciaron el conteo de votos en aquellos recintos donde la votación ya concluyó.

Con las urnas selladas, comenzó el escrutinio voto a voto y la elaboración de las actas oficiales que serán enviadas a los centros de cómputo de los tribunales electorales departamentales.

Este proceso permitirá conocer las primeras tendencias sobre quiénes serán las nuevas autoridades departamentales en Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro.

Sin embargo, en los recintos donde aún existan personas esperando para votar, las mesas permanecerán abiertas hasta que sufrague la última persona en fila.

El escrutinio y cómputo de votos es público y puede ser presenciado tanto por ciudadanos como por delegados acreditados de las organizaciones políticas.

La expectativa ahora se concentra en la llegada de los primeros datos preliminares del Sirepre, que podrían comenzar a difundirse durante las próximas horas.

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