Niños corren con un 'santo', se resbalan y el video se vuelve viral

Un grupo de pequeños protagonizó un momento tan inesperado como gracioso al resbalar mientras corrían con una escultura que parecía representar a un “santo”.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y ya acumula miles de reproducciones, reacciones y comentarios.

En las imágenes se ve cómo los niños avanzan con entusiasmo cargando la figura, hasta que uno de ellos pierde el equilibrio y provoca una caída en cadena.

Lejos de generar preocupación, la escena despertó ternura y risas entre los usuarios por la espontaneidad con la que reaccionaron los pequeños.

Entre los comentarios más repetidos aparecen frases como: “Perdón, señor, no pude evitar reírme” y “La niña fue heroica”.

La mezcla de humor, inocencia y caos infantil convirtió el clip en uno de esos videos que logran sacarle una sonrisa a cualquiera.

Una escena simple, pero capaz de recordar que incluso en medio de los tropiezos, los niños siempre encuentran la manera de enternecer.

Mira la programación en Red Uno Play