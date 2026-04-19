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Niños corren con un 'santo', se resbalan y el video se vuelve viral

Un grupo de niños se volvió viral tras protagonizar una divertida escena mientras corrían con una escultura religiosa.

Silvia Sanchez

19/04/2026 17:39

Niños corren con un “santo”, se resbalan y el video se vuelve viral. Imagen captura.
Mundo

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Un grupo de pequeños protagonizó un momento tan inesperado como gracioso al resbalar mientras corrían con una escultura que parecía representar a un “santo”.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y ya acumula miles de reproducciones, reacciones y comentarios.

En las imágenes se ve cómo los niños avanzan con entusiasmo cargando la figura, hasta que uno de ellos pierde el equilibrio y provoca una caída en cadena.

Lejos de generar preocupación, la escena despertó ternura y risas entre los usuarios por la espontaneidad con la que reaccionaron los pequeños.

Entre los comentarios más repetidos aparecen frases como: “Perdón, señor, no pude evitar reírme” y “La niña fue heroica”.

La mezcla de humor, inocencia y caos infantil convirtió el clip en uno de esos videos que logran sacarle una sonrisa a cualquiera.

Una escena simple, pero capaz de recordar que incluso en medio de los tropiezos, los niños siempre encuentran la manera de enternecer.

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