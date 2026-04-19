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Otto Ritter exhorta a la ciudadanía a votar y pide una jornada en paz durante el balotaje en Santa Cruz

Antes de votar, Ritter exhortó a los cruceños a cumplir su deber cívico y aseguró que el voto permitirá avanzar hacia el “sueño cruceño”.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/04/2026 9:11

Otto Ritter, candidato a la Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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Antes de acudir a emitir su voto, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, brindó una conferencia de prensa en la que exhortó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral.

“Es importante su voto, no se olvide que la voluntad popular se expresa en las urnas. Es necesario que la gente vaya y vote, que sea una jornada tranquila, estemos todos en paz y, obviamente, a las 16:00 horas poder festejar la concreción del sueño cruceño”, manifestó.

Ritter informó que emitirá su voto en el colegio Americano junto a su esposa. Posteriormente, acompañará a su compañera de fórmula y a los candidatos a asambleístas durante el desarrollo de la jornada.

El candidato reiteró su llamado a la población cruceña a cumplir con su deber cívico, más allá de la preferencia política.

“A la ciudadanía, concurra a las urnas, vaya a votar. Yo le pido a todos los cruceños que cumplamos con nuestro deber cívico de votar, no importa por quién lo hagan, pero vayan a votar. Hoy es importante que el pueblo se exprese y la voluntad popular sea la que triunfe”, añadió.

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