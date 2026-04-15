¿Qué le dijo Otto a ‘Chepa’ mientras cargaba gasolina? Ritter participa en segmento de humor

En un formato distinto y con toques de humor, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Santa Cruz Para Todos (SCPT), Otto Ritter, participó en el segmento “El Surtidor del Chisme”, de Red Uno.

En este espacio, Juliana Guzmán, interpreta a ‘Chepa’, una trabajadora de surtidor que, mientras despacha combustible, conversa de manera amena con sus clientes. En esta ocasión, que en esta ocasión fue Ritter, que mientras cargaba gasolina, respondía a varias preguntas en un ambiente distendido.

Durante la charla, el candidato expresó su molestia por lo que considera un despilfarro de recursos en la Gobernación de Santa Cruz, además de cuestionar la baja recaudación y la forma en que se administran los ingresos.

Ritter sostuvo que, en caso de ser electo, buscará coordinar con todos los alcaldes del departamento, con el objetivo de mejorar la gestión y optimizar el uso de los recursos públicos.

El segmento combinó humor con contenido político, mostrando una faceta más relajada del candidato en medio de la recta final de la campaña electoral.

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