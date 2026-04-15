Desde las cero horas de este miércoles se instalaron al menos tres puntos de bloqueo en la provincia Velasco, afectando el ingreso y salida hacia el municipio de San Ignacio de Velasco.

La medida fue asumida por grupos autoconvocados que rechazan los resultados de la jornada electoral desarrollada el pasado mes de marzo. Los bloqueos fueron instalados en el retén de ingreso al área urbana de San Ignacio, en la carretera que conecta con San José de Chiquitos y en la ruta hacia San Miguel de Velasco.

Pese a esta situación, en la terminal Bimodal de Santa Cruz la venta de pasajes hacia la zona continúa de manera condicional. Las empresas de transporte informan a los pasajeros que deberán realizar transbordos en los puntos de bloqueo para llegar a su destino.

Según explicaron desde las boleterías, los buses están saliendo con normalidad hasta donde permiten los bloqueos, pero los viajeros deberán continuar el trayecto en motocicletas u otros vehículos disponibles en el lugar, lo que representa un gasto adicional y mayores complicaciones, especialmente para quienes transportan equipaje o carga.

La medida de presión está anunciada inicialmente por 24 horas; sin embargo, los movilizados advirtieron que podría ampliarse si no reciben respuesta de las autoridades.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones antes de viajar hacia la región chiquitana.

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