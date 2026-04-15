Anuncian bloqueo en San Ignacio de Velasco por resultados de elecciones municipales

La quietud nocturna de San Ignacio de Velasco se desvanecerá al primer minuto de este miércoles tras la convocatoria oficial a un cerco total de sus vías. Diversos grupos sociales han determinado que el aislamiento es la única vía para invalidar los polémicos resultados de los comicios municipales.

La demanda central de los movilizados se enfoca exclusivamente en la ejecución de un nuevo proceso electoral que garantice la legitimidad de sus autoridades. El bloqueo de caminos se perfila como una medida de presión hasta que los entes correspondientes atiendan la demanda de las bases ignacianas.

Por otra parte, la Asociación de Productores de Granos y Oleaginosas de San Ignacio de Velasco (APGOSIV) ha manifestado su rotunda oposición a esta medida de fuerza, alertando sobre el daño colateral que sufrirá la cadena de suministro alimentaria. El sector advierte que el cierre de carreteras vulnera el sustento de cientos de familias trabajadoras, por lo que instan a las partes en conflicto a sentarse en una mesa de negociación que evite el descalabro económico local.

Por su parte, Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, indicó que existe la denuncia de ciudadanos autoconvocados, quienes señalan la imposición de un candidato a alcalde que apenas alcanzó el tercer puesto con menos del 10% de respaldo. También indica que, como medida de presión extrema, la movilización no solo contempla el bloqueo de 24 horas, sino que condiciona la realización de la segunda vuelta para la Gobernación a la solución inmediata de este conflicto por presunto fraude electoral.

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