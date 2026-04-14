Obispos católicos se pronuncian sobre el narcotráfico y violencia en el país

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se ha pronunciado sobre la degradación de la seguridad interna debido al auge del narcotráfico. Durante la apertura de la CXVIII Asamblea de Obispos, las autoridades religiosas enfatizaron que el país enfrenta una amenaza estructural por la presencia de grupos criminales de alta complejidad.

El fantasma de los carteles

Aurelio Pesoa, presidente de la CEB, señaló que la situación ha empeorado drásticamente desde sus primeras advertencias emitidas hace casi una década. "Esta afirmación se podía hacer hoy de la misma manera, pero aumentada con la preocupación por la creciente violencia, los ajustes de cuentas y la aparición de carteles organizados", sentenció el prelado.

La cúpula eclesiástica hizo un llamado desesperado a las familias bolivianas para que resistan la tentación de involucrarse en estas redes de dinero fácil. Según el mensaje oficial, participar en el tráfico de sustancias es una "grave violación a la dignidad del ser humano" que hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.

Una sociedad permeada por el crimen

Por su parte, el obispo de Pando, Eugenio Coter, explicó que la frecuencia de los operativos policiales revela apenas la punta del iceberg de un problema mayor. El religioso sostuvo que es alarmante observar cómo los ajustes de cuentas se han vuelto una constante semanal que aterroriza a la población civil.

Coter insistió en que el narcotráfico está logrando infiltrarse en la cotidianidad de los ciudadanos, alterando los valores fundamentales de la convivencia. El representante amazónico abogó por la creación de alternativas económicas honestas que permitan a la población alejarse de este flagelo que hoy domina el territorio.

Educación y salud en cuidados intensivos

Más allá de la violencia, la Iglesia identificó que la precariedad en los servicios básicos es el caldo de cultivo ideal para el reclutamiento criminal. Pesoa denunció un sistema educativo de baja calidad y una red de salud pública que, en la práctica, obliga a los más pobres a aceptar la muerte.

La falta de herramientas cognitivas y creativas en las zonas rurales deja a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad extrema frente a las mafias, indicó. Asimismo expresó que la Iglesia ha ofrecido formalmente su experiencia para intervenir en el fortalecimiento de la educación, buscando así blindar el tejido social boliviano.

Fuente: EFE.

Mira la programación en Red Uno Play