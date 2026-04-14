Bono PEPE: Conozca desde cuándo se aplicará el pago sin restricción y qué documentos necesita

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, junto a la Gestora Pública, emitió un recordatorio importante para todos los beneficiarios del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) que aún no han realizado el cobro de este beneficio económico.

Hasta la fecha, el programa ha alcanzado un 81% de ejecución. Con el objetivo de que nadie se quede atrás, se ha dispuesto un cronograma final para los beneficiarios rezagados que les permitirá acceder al monto total de manera más flexible.

¿Cuándo inicia el pago sin restricciones?

A diferencia de los meses anteriores, donde el cobro se regía por la terminación de la cédula de identidad o fecha de nacimiento, el nuevo plazo extraordinario elimina estas barreras:

Vigencia: Desde el lunes 4 de mayo hasta el viernes 19 de junio .

Modalidad: Los beneficiarios podrán cobrar el monto total acumulado de Bs 450 en un solo pago .

Sin restricciones: Durante este periodo, se puede acudir a la entidad financiera en cualquier momento, sin importar el último dígito del carnet o fecha de cumpleaños.

Requisitos y documentos obligatorios

Para hacer efectivo el cobro en las entidades financieras autorizadas, los beneficiarios deben presentar la siguiente documentación de acuerdo a su ubicación geográfica:

Cédula de Identidad: Original y vigente. Certificado de Sufragio: Departamentos con Segunda Vuelta: A partir del 19 de abril , los ciudadanos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Oruro y Chuquisaca deberán presentar obligatoriamente el carnet de sufragio de la segunda vuelta .

Resto del país: En los demás departamentos, se continuará solicitando el carnet de sufragio correspondiente a la primera vuelta.

Recordatorio: El Ministerio exhorta a la población a acudir a su entidad financiera habitual portando sus documentos. El Estado busca garantizar que este apoyo llegue a los sectores más vulnerables de la población boliviana.

Comunicado de la Gestora.

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