FMI proyecta recesión del 3,3% e inflación superior al 20% para Bolivia en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un escenario económico más adverso para Bolivia en 2026, con una contracción del 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación que superará el 20%, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO).

De acuerdo con el reporte, el país ya habría cerrado 2025 con una recesión del 1,2%, pero para 2026 el panorama se agrava, situando a Bolivia entre las economías más golpeadas de la región. Además, la inflación escalaría al 20,7%, superando el 19,5% registrado el año anterior.

“Se trata de una caída significativa y prolongada de la actividad económica, lo que configura un escenario de recesión”, señala el informe del organismo internacional.

En el contexto regional, Bolivia se ubicaría entre los países con mayor inflación, solo por detrás de economías como Venezuela y Argentina, lo que refleja un fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población.

Las proyecciones del FMI contrastan con las metas del gobierno del presidente Rodrigo Paz, que estimaba una inflación de entre 12% y 17% y una reducción del déficit fiscal a alrededor del 7% del PIB.

El informe también anticipa un impacto en el empleo, con un incremento de la tasa de desempleo del 3,3% en 2025 al 4,5% en 2026, reflejando el deterioro del mercado laboral.

En cuanto a la balanza de cuenta corriente, el FMI proyecta un cambio de -1,9% en 2025 a un 1,2% en 2026, lo que podría representar un leve ajuste en el flujo externo de recursos.

Un dato que llama la atención es que el organismo no incluyó proyecciones para 2027, lo que evidencia un alto nivel de incertidumbre sobre el rumbo de la economía boliviana en el mediano plazo, en un contexto marcado por presiones inflacionarias, bajo crecimiento y restricciones externas.

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