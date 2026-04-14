En la ciudad de Cochabamba se lleva adelante el Foro Empresarial Iberoamericano, con la participación de representantes de 17 países que buscan explorar oportunidades de negocios en Bolivia.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, destacó que este encuentro representa una oportunidad clave para que el país abra puertas en mercados internacionales.

Antelo señaló que la amplia participación internacional envía una señal de confianza hacia Bolivia y su potencial de crecimiento.

“Bolivia puede generar desarrollo y posicionarse como un centro de negocios y conectividad en la región”, afirmó.

Asimismo, remarcó que ser sede de este encuentro fortalece la imagen del país a nivel global.

“Bolivia se posiciona como un jugador importante en los negocios internacionales y ser sede de este encuentro iberoamericano es muy positivo para la confianza que tiene el país en el mundo”, indicó.

En el ámbito económico, adelantó que durante su exposición presentará un ranking en el que Bolivia se ubica en el puesto 111, aunque considera que esta posición puede mejorar mediante el impulso de sectores estratégicos.

“Hemos identificado cinco sectores que pueden darle victorias tempranas a la economía: la agroindustria, el turismo, la exportación de alimentos, la minería y los hidrocarburos. Sin embargo, hay más campos para trabajar que nos pueden dar ese salto cualitativo”, explicó.

Finalmente, anunció que Santa Cruz será sede próximamente del Congreso Mundial de Cámaras, evento en el que durante dos jornadas se debatirá el futuro de la economía y las políticas globales.

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