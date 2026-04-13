Rezagados bono PEPE: Este es el nuevo documento que debes presentar después del 19 de abril

Los beneficiarios rezagados del programa PEPE deben tomar previsiones, ya que tras el 19 de abril es obligatorio presentar el carnet de sufragio además del carnet de Identidad vigente. Esta disposición busca regularizar a quienes no acudieron en las fechas previstas y ahora pretenden retirar el monto acumulado de hasta Bs 450.

La medida entra en vigor de forma inmediata para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a los titulares registrados en el sistema nacional. Es fundamental contar con los documentos en físico y en buen estado para evitar rechazos en las ventanillas de cobro.

Plazos y montos habilitados

El cronograma para estos pagos extraordinarios se mantiene firme desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio en todo el país. Durante este periodo, las familias podrán retirar la totalidad de sus bonos pendientes en una sola transacción bancaria simplificada.

El proceso ha sido diseñado para ser directo, eliminando las restricciones que operaban por la terminación del número de cédula. Para un cobro exitoso, considere los siguientes puntos:

Vigencia del documento: Asegúrese de que su Carnet de Identidad no esté caducado al momento de presentarse en el banco.

Asegúrese de que su Carnet de Identidad no esté caducado al momento de presentarse en el banco. Monto único: El sistema permite el desembolso de hasta Bs 450 para quienes tengan varios meses acumulados sin cobrar.

El sistema permite el desembolso de hasta Bs 450 para quienes tengan varios meses acumulados sin cobrar. Sin trámites previos: No se requiere de ningún formulario adicional ni registros en plataformas digitales para acceder al efectivo.

Pago sin restricciones

A diferencia de etapas anteriores, el cobro se realizará sin restricciones por terminación de cédula ni fecha de nacimiento, facilitando el acceso al beneficio.

Para realizar el trámite, se recomienda acudir a la entidad financiera correspondiente con la cédula de identidad vigente.

Sugerencias para una atención ágil

Se recomienda a los ciudadanos acudir a las entidades financieras con anticipación y evitar las fechas próximas al cierre del 19 de junio. El flujo de beneficiarios suele incrementarse en los últimos días, lo que podría generar demoras considerables en la atención.

Finalmente, es importante verificar los horarios de atención de las sucursales bancarias autorizadas para optimizar su tiempo. El Programa PEPE reafirma su compromiso de apoyo a la familia boliviana mediante esta flexibilización en los cobros rezagados.

Imagen: Ministerio de Economía y Finanzas.

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