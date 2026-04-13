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Así llegó a Santa Cruz el cuerpo de uno de los pilotos fallecidos en accidente aéreo

Informe preliminares apuntan a una despresurización o falla técnica que obligó a los tripulantes a realizar órbitas para agotar combustible antes del impacto.

Ximena Rodriguez

13/04/2026 18:10

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El cuerpo de uno de los tripulantes de la aeronave Cessna Citation con matrícula CP-3243, llega al aeropuerto El Trompillo de la capital cruceña. Este es uno de los dos cuerpos rescatados luego de que la aeronave fuera localizada en una zona de densa vegetación y difícil acceso en el norte del departamento de Cochabamba.

Preliminarmente se conoce que uno de los cuerpos fue trasladado a la morgue.

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