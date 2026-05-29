Cochabamba suma 29 puntos de bloqueo: estas son las rutas afectadas

Cochabamba amaneció este viernes con 29 puntos de bloqueo activos en distintas carreteras del departamento, según el reporte emitido por la Dirección Departamental de Tránsito. La medida cumple 11 días consecutivos y continúa afectando la circulación vehicular, el transporte interdepartamental y el traslado de pasajeros y carga pesada.

Uno de los puntos más conflictivos continúa en Huayllani, en el kilómetro 10 de la avenida Villazón, sobre la carretera Cochabamba–Santa Cruz. El bloqueo permanece desde el 18 de mayo y, aunque durante la madrugada se observó únicamente a un grupo reducido de aproximadamente 15 personas con fogatas ocupando uno de los carriles, la protesta sigue generando desvíos y precaución entre los transportistas.

Vehículos usan rutas alternas en Huayllani. Foto: Red Uno

Pese a la escasa presencia de movilizados, choferes de transporte pesado, público y particular continúan optando por rutas alternas por temor a daños en sus vehículos. En la zona, el tránsito comenzó a mostrarse más fluido principalmente por el carril izquierdo, mientras se mantiene el resguardo policial permanente.

Otros puntos de bloqueo

De acuerdo con el detalle oficial de Tránsito, en la carretera nueva al oriente persisten bloqueos en el puente Tutimayu, cruce Aguirre y Colomi. Además, desde el Trópico se reporta un punto de bloqueo en puente Ichilo con vigilancia en varios sectores.

En la carretera antigua hacia Santa Cruz, continúan los cortes en Epizana y Cruce Pocona. A esto se suma un nuevo punto de bloqueo en Yapacaní, lo que mantiene suspendidas las salidas hacia el oriente.

En la ruta hacia La Paz, Tránsito informó bloqueos en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, motivo por el cual se mantienen suspendidas varias salidas de buses desde terminales terrestres.

Mientras tanto, en la carretera hacia Oruro se reportan puntos de interrupción en Cayhuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi. En la vía al sur del país, continúa el bloqueo en el Cruce de Vacas, afectando la conexión con Sucre.

La persistencia de los bloqueos mantiene en alerta a transportistas, viajeros y sectores productivos por las dificultades en el tránsito dentro y fuera del departamento, mientras continúa la expectativa por una solución al conflicto.

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