Feria “Bolivia Produce” supera el millón de bolivianos en ventas

La primera versión de la feria “Bolivia Produce”, realizada el pasado fin de semana en la ciudad de El Alto, cerró con un movimiento económico que superó el millón de bolivianos y la participación de más de 200 productores, según informó el gerente de Emapa, Sergio Siles.

El evento, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y operado por el Viceministerio de Comercio y Logística Interna, se desarrolló durante dos jornadas en la Terminal Metropolitana de El Alto, registrando una importante afluencia de visitantes.

“Estamos muy contentos, no solo por la participación de productores y empresas estatales, sino también por el flujo de visitantes y el movimiento económico generado”, destacó Siles.

Uno de los principales factores del éxito fue la venta directa entre productores y consumidores, eliminando intermediarios y permitiendo el acceso a productos a precios más accesibles.

“Se logró una relación directa entre productor y consumidor, con precios justos, lo que permitió un abastecimiento importante de productos de primera necesidad y otros alimentos”, explicó.

La feria también se convirtió en una vitrina para micro y pequeños productores, así como emprendedores, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos sin las limitaciones habituales de acceso a mercados.

En el caso de Emapa, la empresa estatal participó con al menos 15 productos, entre ellos arroz, aceite, huevo, quinua, azúcar y fideos, consolidando su presencia en la estrategia de abastecimiento.

Siles señaló que este tipo de iniciativas también apunta a resolver problemas estructurales que enfrentan los emprendedores, como la excesiva tramitología para formalizar sus productos.

Asimismo, destacó que Emapa cuenta con tiendas a nivel nacional que pueden convertirse en canales directos de comercialización para los productores.

Tras el éxito alcanzado, las autoridades anunciaron que se prevé replicar la feria en otros puntos de La Paz, así como en municipios rurales y distintos departamentos del país.

“El objetivo es seguir vinculando al productor con el consumidor, fortaleciendo la economía y garantizando precios accesibles para la población”, concluyó Siles.

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