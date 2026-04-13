Paz destaca el rol del capital y llama a la “audacia económica” en foro empresarial en Cochabamba

El presidente Rodrigo Paz participó este lunes del Foro Empresarial Iberoamericano, que se desarrolla en Cochabamba con la presencia de líderes empresariales y autoridades de 22 países.

Durante su intervención, el mandatario centró su exposición en el papel del capital dentro del desarrollo económico del país, señalando su impacto directo en la generación de riqueza y en el acceso a servicios básicos.

“El capital tiene la centralidad para generar riqueza, para tener techo, salud, educación”, afirmó Paz ante los asistentes.

El jefe de Estado explicó además la dinámica del ciclo económico basado en la inversión y la reinversión como motor de crecimiento. “Con el capital genero crecimiento, producción y quedo con un poquito de esos recursos; de ahí lo meto para comer, para la salud, y vuelvo a reinvertir”, sostuvo.

En su análisis sobre la estructura económica boliviana, Paz se refirió a la relación entre el sector formal e informal. “La lógica del capitalismo en Bolivia, siendo un 15% de la economía formal y un 85% de la informal, está clara, es una lógica de relación con el crecimiento de nuestra sociedad a futuro”, señaló.

El mandatario también cuestionó los modelos de desarrollo aplicados en las últimas dos décadas, al considerar que limitaron procesos de diversificación productiva.

Datos del foro

El Foro Empresarial Iberoamericano fue inaugurado oficialmente con la realización de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y el Consejo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

El encuentro se consolida como un espacio de diálogo internacional enfocado en la integración regional, la promoción de inversiones y el análisis de nuevas tendencias económicas, entre ellas la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos productivos y empresariales.

Durante la inauguración participaron representantes de cámaras empresariales como la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), quienes destacaron la importancia del evento para fortalecer el tejido empresarial y generar nuevas oportunidades de inversión en Cochabamba y la región.

Los organizadores señalaron que el foro busca consolidar alianzas estratégicas entre empresarios de distintos países y promover la competitividad regional en un contexto de transformación digital y cambios en la economía global.

El evento se desarrollará los días 13 y 14 de abril en el Hotel Cochabamba, en el marco de la LIII Asamblea General de la AICO, con la participación de delegaciones empresariales de varios países iberoamericanos.





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