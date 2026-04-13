¿Pagas combustible? Este cambio puede reducir tus impuestos

Un cambio que impacta directamente en el bolsillo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció que las facturas por compra de combustible ahora tendrán reconocimiento del 100% del crédito fiscal, eliminando la restricción del 70% que regía hasta ahora.

La medida marca un giro importante en el sistema tributario y busca aliviar la carga económica de quienes dependen del consumo de carburantes para trabajar y producir.

¿Qué cambia realmente?

Hasta hace poco, solo el 70% del valor de una factura de gasolina o diésel podía utilizarse para el descargo de impuestos.

Ahora, el 100% del monto será reconocido, lo que permite recuperar completamente ese gasto y reducir el pago final de impuestos.

¿Por qué es importante?

Este ajuste elimina lo que muchos consideraban un “costo oculto”, ya que una parte del gasto no podía ser recuperada.

Con la nueva disposición, se espera:

Mayor liquidez para empresas y emprendedores

Reducción de costos operativos

Incentivo a pedir facturas en cada compra

¿A quiénes beneficia?

El impacto será amplio, especialmente en sectores clave:

Transporte: uno de los más favorecidos por su alto consumo de combustible

Emprendedores y PyMEs: podrán optimizar su carga tributaria

Trabajadores independientes: tendrán un reconocimiento más justo de sus gastos

Más que un beneficio: una estrategia

Desde el Gobierno señalan que la medida también apunta a fomentar la formalización económica, incentivando a los usuarios a exigir facturas y fortaleciendo el control fiscal.

¿Qué se espera ahora?

Con este cambio, se proyecta un alivio inmediato en miles de unidades productivas, además de un impacto positivo en la economía al mejorar la eficiencia del sistema tributario.

En simple

Si compras combustible y pides factura, ahora puedes aprovechar el total del gasto para reducir tus impuestos.

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