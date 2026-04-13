¡Pura buena vibra! Lo que comenzó como una sorpresa más con “el patrón chapaco” terminó convirtiéndose en uno de los momentos más alegres y virales en redes sociales.

La tendencia del “patrón”, que recorre distintas regiones del país sorprendiendo a personas en cumpleaños, aniversarios y celebraciones, suele generar reacciones tímidas o de simple asombro. Sin embargo, esta vez fue completamente distinto.

Ocurrió en Tarija, donde un joven fue sorprendido en su lugar de trabajo durante su cumpleaños. Apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando, su reacción fue inmediata: una sonrisa enorme y ganas de bailar.

Lejos de quedarse quieto, como suele verse en otros videos, el festejado pidió su música favorita y comenzó a bailar junto al “patrón chapaco”, contagiando alegría a todos los presentes.

El video, compartido en redes sociales, rápidamente se volvió viral. Los usuarios no tardaron en destacar su actitud, calificándolo como una de las mejores reacciones frente a este tipo de sorpresas.

Entre comentarios, muchos coincidieron en lo mismo: no solo aceptó el momento, sino que lo hizo suyo, convirtiéndolo en una verdadera fiesta.

Una reacción que contagia

En tiempos donde estos videos abundan, lo que hizo diferente a este caso fue la autenticidad. Sin nervios ni incomodidad, el joven demostró que a veces lo único que se necesita es dejarse llevar… y disfrutar el momento.

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