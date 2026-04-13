ASFI actualiza tarifas para giros al exterior: ¿cómo afecta a tu bolsillo?

Cambios en el sistema financiero que impactan directamente al usuario. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero actualizó las tarifas y comisiones para transacciones y giros al exterior, una medida que apunta a reforzar el control sobre los cobros aplicados por bancos y entidades financieras.

La modificación, aprobada mediante la Resolución ASFI/299/2026, se alinea con los lineamientos del Banco Central de Bolivia y busca evitar que los consumidores enfrenten cargos excesivos o poco claros.

¿Qué cambia en los pagos con tarjeta en el exterior?

Uno de los puntos clave es que todas las transacciones realizadas con tarjeta fuera del país deberán calcularse utilizando únicamente el tipo de cambio referencial de venta del dólar, publicado diariamente por el Banco Central.

Esto significa más transparencia y menos margen para cobros arbitrarios en consumos internacionales.

Nuevas tarifas para giros y transferencias

La normativa también establece bandas tarifarias para los envíos de dinero al exterior:

Hasta $us 1.000: solo se paga el costo del corresponsal internacional

Más de $us 1.000: comisión entre 5% y 10%

Transferencias en otras monedas (mayores a $us 1.000): hasta 20% de comisión

Pagos por salud y educación: comisión fija del 3%

Estas medidas buscan ordenar el sistema, pero también generan expectativa entre usuarios sobre el impacto real en sus envíos de dinero.

Servicios que seguirán siendo gratuitos

Pese a los ajustes, la ASFI ratificó que varios servicios financieros básicos seguirán sin costo, entre ellos:

Emisión y renovación de tarjetas de débito

Uso de tokens digitales

Bloqueo de tarjetas

Extractos digitales

Control y sanciones

Las Entidades de Intermediación Financiera deberán cumplir de forma inmediata estas disposiciones. En caso de incumplimiento o falta de transparencia, se aplicarán sanciones establecidas en la Ley de Servicios Financieros.

¿Qué significa para los usuarios?

Este cambio marca un paso hacia mayor regulación y claridad en las operaciones internacionales. Sin embargo, también obliga a los usuarios a informarse mejor antes de enviar dinero al exterior, ya que los costos pueden variar según el monto y el tipo de transacción.

Con información de ABI.

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