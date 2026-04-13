De no creer. Un nuevo caso de robo de equipaje en Londres ha encendido las alertas entre turistas y usuarios en redes sociales, tras la difusión de un video que muestra cómo delincuentes actúan en cuestión de segundos.

Las imágenes, grabadas en las inmediaciones de la estación King’s Cross, evidencian el accionar de al menos tres ladrones que se acercan a un vehículo estacionado y, sin levantar sospechas, abren el maletero para sustraer varias maletas.

Lo más impactante del hecho es que los propietarios se encontraban a escasos metros de distancia, pero no lograron reaccionar a tiempo ante la rapidez del atraco.

El video se volvió viral rápidamente, generando indignación y preocupación entre usuarios, muchos de los cuales aseguran que este tipo de robos no es un hecho aislado, sino una práctica frecuente en zonas céntricas y altamente transitadas.

Según comentarios en redes, lugares como King’s Cross se han convertido en puntos estratégicos para estas bandas, que aprovechan la distracción de los viajeros para actuar con precisión y escapar sin ser detectados.

La escena deja en evidencia la vulnerabilidad de los turistas frente a este tipo de delitos organizados, que operan a plena luz del día y en espacios públicos, donde la seguridad suele darse por sentada.

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