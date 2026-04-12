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El último adiós a su perro: un momento que rompe corazones y conmueve a miles en redes

El emotivo momento refleja el profundo vínculo entre una persona y su fiel compañero.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 17:30

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Bolivia

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Un momento cargado de emoción se hizo viral luego de que un hombre compartiera entre lágrimas los últimos minutos junto a su perro, su compañero de vida.

En las imágenes, se observa al dueño acompañando al animal en sus instantes finales, brindándole cariño, palabras y consuelo, en una despedida que ha tocado el corazón de miles de personas.

El video evidencia el fuerte lazo que se construye entre humanos y mascotas, una relación basada en el amor, la lealtad y la compañía incondicional.

La escena ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la importancia de acompañar a las mascotas en sus últimos momentos.

El caso deja un mensaje profundo sobre el valor de los animales en la vida de las personas y el difícil, pero significativo, acto de decir adiós.

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