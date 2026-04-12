El Alto: investigan muerte de albañil tras caída y presunta asfixia por bolo de coca

Un trágico hecho se registró el pasado sábado en la ciudad de El Alto, donde un albañil perdió la vida en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con el informe del Comando Departamental de la Policía de La Paz, el trabajador habría sufrido un desmayo mientras realizaba labores en una construcción, lo que provocó su caída.

Posteriormente, se presume que la víctima se habría asfixiado con un bolo de coca que masticaba en ese momento, aunque este extremo aún debe ser confirmado oficialmente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y recaban testimonios de testigos para esclarecer lo ocurrido.

No se descarta que el desmayo haya sido el factor determinante en la caída y el desenlace fatal.

El caso se encuentra en etapa de verificación, mientras se esperan informes médicos y periciales que permitan confirmar las causas exactas de la muerte.

Se prevé que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre este hecho.

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