Increíble, pero real. En medio de una jornada electoral clave en Perú, un visitante inesperado se robó toda la atención: un cerdo irrumpió en un centro de votación y desató risas entre electores y miembros de mesa.

El curioso momento, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra al animal ingresando sin dificultad al recinto y paseándose con total tranquilidad cerca de la urna, justo mientras los ciudadanos emitían su voto.

Lejos de generar pánico, la escena provocó sorpresa, desconcierto y muchas carcajadas. Los presentes no podían creer lo que ocurría, mientras el cerdo recorría el lugar como si fuera un votante más.

El episodio no terminó ahí. En el mismo video se observa cómo el animal intenta salir por su cuenta, ante la mirada atónita de quienes seguían registrando el insólito momento con sus celulares.

En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios, posicionándose como uno de los hechos más comentados —y peculiares— de la jornada electoral.

CONTEXTO ELECTORAL

Mientras tanto, este domingo los peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un número récord de 35 candidatos a la presidencia.

Tal como anticipaban las proyecciones, ninguno alcanzaría el 50% necesario para ganar en primera vuelta.

Con el 48% de los votos contabilizados, Keiko Fujimori lidera con el 17%, seguida por Rafael López Aliaga con el 15%. En tercer lugar aparece Jorge Nieto, con el 13%.

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