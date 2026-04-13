Los ciudadanos seleccionados como juradas y jurados electorales para la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, previstas para el domingo 19 de abril de 2026, tienen plazo hasta este martes 14 de abril a las 23:59 para presentar sus excusas en caso de impedimento.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz advirtió que, una vez vencido el plazo, no se aceptarán solicitudes posteriores, por lo que quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentar sanciones.

Las excusas pueden presentarse de forma digital a través de la plataforma ciudadana del Órgano Electoral o de manera presencial en oficinas del TED.

¿Qué pasa si no te presentas?

No cumplir con el deber de jurado electoral no es un detalle menor. La sanción equivale al 50% del salario mínimo nacional, es decir, Bs 1.650.

Además, la falta injustificada o el abandono de mesa pueden derivar en la inhabilitación en el padrón electoral, afectando tu participación en futuros procesos.

¿Quiénes pueden excusarse?

Estas son las causales válidas para presentar una excusa:

Enfermedad debidamente comprobada

Estado de gravidez

Fuerza mayor o caso fortuito (con respaldo documental)

Ser dirigente de una organización política

Ser candidata o candidato en la elección

Prestar servicios públicos o privados indispensables el día de la votación

Tener más de 60 años

Tener personas a su cargo con enfermedades incapacitantes

La advertencia final

El TED fue claro: el plazo es improrrogable. Si estás en la lista de jurados y tienes algún impedimento, este es el momento de actuar.

Para más información, puedes consultar la página oficial del TED Santa Cruz o realizar el trámite en línea a través de la plataforma del Órgano Electoral.

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