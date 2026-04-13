Un mensaje claro y sin titubeos. El Papa León XIV se pronunció públicamente sobre sus diferencias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejando en claro que no teme a su administración ni a expresar el mensaje del Evangelio.

Durante una conversación con periodistas a bordo del avión papal, en vuelo hacia Argelia, el pontífice fue directo:

“No tengo miedo ni de la administración Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio”.

Un mensaje que marca distancia

León XIV subrayó que la Iglesia no actúa desde una lógica política, sino desde un enfoque espiritual y humanitario:

“No somos políticos. No estamos buscando hacer política exterior con la misma perspectiva”, afirmó, al tiempo de insistir en que su misión es promover la paz y el diálogo.

El papa también recalcó que el mensaje central del Evangelio —“benditos sean los pacificadores”— es hoy más necesario que nunca en un mundo marcado por conflictos.

Tensiones en aumento

Las declaraciones se dan en un contexto de crecientes desencuentros entre ambos líderes. El conflicto se intensificó luego de que el pontífice criticara, aunque sin mencionarlo directamente, declaraciones de Trump relacionadas con conflictos internacionales.

Desde entonces, el intercambio de posturas ha escalado. El mandatario estadounidense llegó a calificar al papa como “débil” en temas de seguridad y política exterior.

“Alguien debe alzar la voz”

Lejos de suavizar su postura, León XIV reafirmó su rol:

“Demasiadas personas sufren hoy… alguien debe alzar la voz”, señaló, insistiendo en la necesidad de construir puentes de paz, evitar guerras y promover el diálogo internacional.

Incluso, dejó una frase que generó repercusión al referirse indirectamente al discurso político:

“Creo que el presidente no está entendiendo el mensaje del Evangelio”.

Un viaje con mensaje

El pronunciamiento se dio al inicio de su tercer viaje internacional, que incluye visitas a países africanos, en una agenda marcada por llamados a la paz y la reconciliación.

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