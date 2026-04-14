“La esperanza era encontrarlos con vida”: Bomberos detallan operativo tras caída de aeronave

Los dos pilotos de la aeronave que desapareció de los radares la mañana de este lunes fueron encontrados sin vida tras un intenso operativo de búsqueda y rescate en una zona del norte del departamento de Cochabamba.

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, aseguró que los equipos de emergencia desplegaron todos los recursos disponibles con la esperanza de hallar con vida a los ocupantes de la avioneta matrícula CP-3243, pilotada por Carlos Moyano y Julio César Sardan.

“Hicimos todo lo humanamente posible para llegar lo más antes posible al lugar, brindar el apoyo necesario y encontrarlos con vida”, afirmó Tovar.

Según explicó, el accidente fue conocido al mediodía y de inmediato se movilizó personal de bomberos de Santa Cruz y Cochabamba por tierra, mientras que por aire se coordinó con la Dirección de Servicio Aéreo Policial para realizar sobrevuelos en la zona.

Gracias a información proporcionada por Naabol, se logró ubicar con precisión el área donde cayó la aeronave. Sin embargo, las difíciles condiciones del terreno complicaron el acceso de los rescatistas.

“Era una zona boscosa, con mucha maleza, ríos y muy difícil de llegar. No había comunicación en el lugar”, detalló.

Bomberos incluso trasladó paramédicos y equipamiento especializado mediante helicóptero policial para acercarse lo más posible al punto del siniestro, pero al retomar contacto con el personal aéreo se confirmó la peor noticia.

“Lamentablemente ya estaban sin vida el piloto y copiloto”, informó Tovar con visible pesar.

La autoridad indicó que, aunque la aeronave cayó en un área relativamente despejada, aún existen muchas interrogantes sobre las circunstancias previas al accidente.

“Hay muchas preguntas por contestar y eso lo hará la investigación”, agregó. Las causas del siniestro serán determinadas en las próximas horas por las instancias competentes.

Mira la programación en Red Uno Play