Estos eran los perfiles de los pilotos Moyano y Sardán, fallecidos en el accidente aéreo

La aeronáutica nacional lamenta la pérdida de Carlos Fernando Moyano Aguirre y Julio César Sardán Villarroel, cuyos perfiles profesionales destacaban por su alta jerarquía y formación técnica. Ambos aviadores contaban con las máximas credenciales para el transporte de línea aérea, acumulando años de experiencia certificada en el sector.

La veteranía del capitán Moyano

Carlos Fernando Moyano Aguirre, nacido el 31 de diciembre de 1960, poseía un nivel 5 de competencia lingüística OACI, una de las calificaciones más altas de la industria. Su licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (PTLA) lo acreditaba como un profesional de gran recorrido, operando bajo la condición de aptitud con corrección óptica.

Juventud y versatilidad técnica

Por su parte, Julio César Sardán Villarroel, nacido el 18 de mayo de 1983, contaba con doble certificación como piloto comercial y de transporte de línea aérea. Sardán mantenía un nivel 4 de competencia lingüística OACI y figuraba en los registros como apto para el vuelo sin limitaciones físicas ni técnicas.

Pese a la vasta preparación de ambos tripulantes, la aeronave CP-3243 se precipitó en una zona boscosa tras reportar presuntas fallas mecánicas en el norte de Cochabamba. Los cuerpos de ambos, llegaron al aeropuerto del Trompillo en Santa Cruz durante las primeras horas de la noche de hoy, para ser trasladados a la morgue.

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